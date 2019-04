Sein Tod hatte die Schauspielwelt in eine Schockstarre versetzt: Am 4. März verstarb Luke Perry (✝52) völlig unerwartet an den Folgen eines Schlaganfalls. Nur wenige Tage später wurde der einstige Beverly Hills, 90210-Star eingeäschert und fand seine letzte Ruhe auf seiner Farm. Nun bekommen die Freunde und die Familie des Schauspielers die Chance, sich von ihm zu verabschieden: Luke zu Ehren wird es eine private Trauerfeier geben.

Wie TMZ erfahren haben will, sollen neben der Familie auch die berühmten Freunde des verstorbenen 52-Jährigen bei dem Gedenkgottesdienst, der am 13. April stattfinden soll, dabei sein können. Insgesamt sollen über hundert Leute erwartet werden. Neben seinen “Beverly Hills, 90210”-Kollegen und dem Riverdale-Cast sollen aber unter anderem auch Kameraleute sowie Lukes ehemalige Kostüm- und Maskenbildner an der Gedenkfeier teilnehmen dürfen. Vor dieser werde es einen Empfang geben. “Bitte schließen Sie sich Familie Perry an, um an Luke Perrys außergewöhnliches Leben zu erinnern”, soll laut des Onlineportals auf der Einladungskarte stehen, auf der ein Foto des Hollywoodstars zu sehen sei.

Kurz nach der Einäscherung hatte die letzte Ruhestätte kurzzeitig für Verwirrung gesorgt. Vor wenigen Wochen verriet ein Insider dann, Lukes Asche sei auf seiner Farm in Vanleer im US-Bundesstaat Tennessee verstreut worden – er habe den Ort geliebt. Nach Dreharbeiten in der Nähe soll er das Grundstück 1995 erworben und seitdem immer mal wieder auf dem Anwesen Zeit verbracht haben.

