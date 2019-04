Lauren Conrad (33) geht in ihrer Rolle als Mutter richtig auf! Die einstige The Hills-Darstellerin versorgt ihre Fans regelmäßig mit süßen Schnappschüssen ihres Sohnes Liam. Jetzt postete die Designerin auf ihren Social-Media-Kanälen ein neues Bild – dieses Mal ohne Liam, dafür aber mit einem Baby-Bauch. Die Beauty verrät in der Bildunterschrift, was ohnehin nicht mehr zu übersehen ist – sie ist wieder schwanger!

Lauren trägt auf ihrem aktuellen Instagram-Post ein romantisches, hellblaues Blumenkleid, das ihren Babybauch gekonnt in Szene setzt. Zärtlich hält die Buchautorin ihre Mitte umfasst. "Es war hart dieses Geheimnis für mich zu behalten. Ich bin überglücklich euch mitzuteilen, dass unsere Familie dieses Jahr ein bisschen größer wird", lässt die Blondine ihre Fans in der Bildunterschrift wissen. Zusätzlich versieht sie das Pic mit einem Baby-Emoji.

Laurens Follower freuen sich riesig für die werdende Mutter und ihren Mann William Tell (39)! Nach wenigen Minuten drückten schon über 234.000 User auf den Like-Button. In zahlreichen Kommentaren wird die Powerfrau beglückwünscht. Einige fragen außerdem, in welchem Monat die Schönheit wohl bereits sei...

