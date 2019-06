Am 24. Juni flimmert endlich die erste Folge von The Hills: New Beginnings über die US-Bildschirme! Die Fans des Reality-Formats müssen dabei aber auf ein bekanntes Gesicht verzichten: die bisherige Hauptdarstellerin Lauren Conrad (33). Einer scheint darüber aber alles andere als traurig zu sein: Spencer Pratt (35). Der Strahlemann und die Unternehmerin lagen sich in den vergangenen Staffeln, die von 2006 bis 2010 gedreht wurden, des Öfteren in den Haaren. Jetzt disst Spencer seine einstige TV-Kollegin zwischen den Zeilen!

Als das Magazin The Blast bei dem TV-Gesicht nachfragte, wie die neue Staffel im Vergleich zur letzten Staffel sei, antwortete der Schönling mit einer deutlichen Message: "Oh, viel, viel besser – auch ohne L.C." Daraufhin hakte das Medium noch mal nach und erkundigte sich, ob er und die Crew Lauren in der Show nicht vermissen würden. Spencer ignorierte die Nachfrage und meinte schlichtweg: "Ich bin so glücklich, dass 'The Hills' zurück bei MTV ist."

Lauren werden diese Aussage wohl wenig treffen. Die TV-Beauty ist viel zu sehr mit ihrer zweiten Schwangerschaft beschäftigt, die sie im April auf Instagram öffentlich gemacht hatte. "Es war hart, dieses Geheimnis für mich zu behalten. Ich bin überglücklich, euch mitzuteilen, dass unsere Familie dieses Jahr ein bisschen größer wird", offenbarte die Buchautorin damals überglücklich.

Instagram / spencerpratt Spencer, Gunner und Heidi Pratt im August 2018 in New York

Getty Images Spencer Pratt im Juni 2019 in New York

Instagram / laurenconrad Lauren Conrad mit Babybauch

