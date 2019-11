Lauren Conrad (33) zeigt ihr Familienglück! Die The Hills-Darstellerin verbreitete Anfang Oktober im Netz ein süßes Update: Ihr zweites Kind hat das Licht der Welt erblickt! Ihr Sohn hört auf den Namen Charlie Wolff. Ihren ersten kleinen Mann Liam James (2) präsentiert die Blondine oft in den sozialen Medien – doch von ihrem Jüngsten gab es bisher keine einzige Aufnahme. Jetzt allerdings teilte das TV-Gesicht ein goldiges Familienfoto!

An Thanksgiving postete Lauren ein Bild auf Instagram, auf dem sie zusammen mit ihrem Ehemann William Tell (39) und ihren Kindern am Strand ist. Mit dem Rücken zur Kamera schaut das Quartett auf das Meer hinaus. Komplett zu Gesicht bekommen ihre Fans den Wonneproppen aber immer noch nicht. "Ich bin dieses Jahr für so vieles dankbar. Ich wünsche allen einen schönen Feiertag", schreibt die 33-Jährige zu dem Schnappschuss.

Bevor Lauren nun das erste Foto des kleinen Rackers teilte, war die zweifache Mutter wegen eines anderes Details in die Schlagzeilen geraten: Sie hatte die exakt selbe Namenswahl wie Kollegin Zooey Deschanel (39) vor zwei Jahren getroffen – Zufall oder hat da etwa jemand abgeschaut? "Ich glaube nicht, dass sie es wusste", hatte der New Girl-Star zuvor bereits vermutet.

Instagram / laurenconrad Lauren Conrad mit Sohn Liam

Getty Images William Tell und Lauren Conrad 2018 in Culver City

SIPA PRESS Schauspielerin Zooey Deschanel

