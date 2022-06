"The Hills"-Star Lauren Conrad: Will sie noch weitere Kids?

Lauren Conrad (36) plaudert über ihre Familienplanung. 2017 wurden die TV-Bekanntheit und ihr Mann William Tell (42) zum ersten Mal Eltern. Zwei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes Liam James (4) durfte sich das Paar erneut über Familienzuwachs freuen. Im Oktober 2019 brachte der einstige The Hills-Star Söhnchen Charlie Wolf zu Welt. Doch ist damit die Familienplanung der Modedesignerin abgeschlossen? Nun verriet Lauren, ob sie und Ehemann Will noch weitere Kinder wollen.

"Ich glaube, wir sind an der Belastungsgrenze", äußerte die 36-Jährige gegenüber Us Weekly. Für die Autorin und ihren Gatten stehe fest, dass sie keinen weiteren Nachwuchs wollen. "Wir fühlen uns gut dabei, denn wir wollten beide zwei Kinder. Wir haben zwei wunderbare Kinder bekommen. Wir sind so glücklich", betonte die ehemalige Reality-TV-Darstellerin.

Aber nicht nur die Familienplanung ist bei Lauren nun abgeschlossen – auch ihre Auftritte in Realityshows gehören der Vergangenheit an. Wie sie vor wenigen Tagen im Interview mit Us Weekly klarstellte, wolle sie nicht mehr in ihrem Alltag von Kameras begleitet werden. "Ich habe viel geteilt. Ich habe das Gefühl, dass es ein Privileg ist, [jetzt] meine Privatsphäre zu haben. Ich schätze das", hielt die zweifache Mutter fest.

Getty Images Lauren Conrad, 2020

Getty Images Lauren Conrad im September 2017

Getty Images Lauren Conrad, Modedesignerin

