Sie ist eine wahrhaft stolze Mutter. Lebte Lauren Conrad (32) ihren Alltag früher für die Reality-Shows "Laguna Beach: The Real Orange County" und The Hills völlig öffentlich, hat sie sich anschließend eine komplett konträre Einstellung zugelegt. Lauren hält mittlerweile so gut wie alles privat, vor allem ihr Liebesleben mit Ehemann William Tell. Doch als glückliche Mama eines Sohnes lässt sie sich doch immer wieder dazu hinreißen, süße Bilder ihres Kindes zu teilen – und ihre Fans feiern sie dafür.

Die schönen Schnappschüsse ihres Babys bringen Lauren in den sozialen Netzwerken regelmäßig Hundertausende von Likes ein und in den Kommentaren wimmelt es von Komplimenten an die Promi-Mama und ihren niedlichen Nachwuchs. In ihrer Instagram-Story legte die Designerin jetzt nach: Lauren postete ein cooles Pic ihres Söhnchens, das zeigt: Mit seinen acht Monaten ist Liam längst kein Säugling mehr, sondern ein aufgeweckter, cooler Junge – der sich eben auch mal für rosa Blumen interessiert. Kein Problem für den lässigen Fratz, der entspannt auf dem Boden hockt und mit seinem grauen Ensemble aus Hose und langärmeligen Shirt das Modegespür offensichtlich schon früh von seiner Mutti vermittelt bekommt.

Nach den turbulenten Jahren vor laufenden TV-Kameras genießt Lauren jetzt definitiv den ruhigen Lifestyle mit Mann und Kind, ihrem gut laufenden Blog und ihren Design-Projekten. Vor allem in der Mutterrolle scheint die Blondine so richtig aufzugehen – wie ihre Posts immer wieder aus Neue beweisen.

Instagram / laurenconrad Liam James Tell, Lauren Conrads Baby an Valentinstag

Anzeige

Instagram / laurenconrad Lauren Conrad mit ihrem Sohn Liam

Anzeige

Charley Gallay/Getty Images for Veuve Clicquot William Tell und Lauren Conrad beim "Veuve Clicquot"-Polospiel in Pacific Palisades

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de