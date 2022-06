Ex-"The Hills"-Star Lauren Conrad hat genug von Reality-TV

Lauren Conrad (36) kehrt dem TV den Rücken. 2004 rückte die Modedesignerin durch ihre Teilnahme an der Reality-TV-Show "Laguna Beach" erstmals in den Fokus der Öffentlichkeit. Zwei Jahre später bekam die Autorin dann sogar ihr eigenes Spin-off. Fünf Staffeln lang war sie Teil der MTV-Produktion The Hills. Doch wie Lauren nun verriet, wolle sie zukünftig nicht mehr Teil von Reality-TV-Shows sein.

In einem Interview mit Us Weekly teilte die 36-Jährige mit, dass sie, anders als ihre damaligen Co-Stars, keine Lust mehr habe, ihr Leben weiterhin von Kameras begleiten zu lassen. "Ich habe viel geteilt. Ich habe das Gefühl, dass es ein Privileg ist, [jetzt] meine Privatsphäre zu haben. Ich schätze das", erzählte die zweifache Mutter.

Dennoch habe die Designerin für einen Augenblick darüber nachgedacht, wieder ins TV-Geschäft einzusteigen, um ihre Unternehmen zu bewerben. Sie entschied sich aber dagegen, da es sich für sie nicht richtig anfühlte. "Ich bevorzuge es, wenn ich es nicht auf diese Weise tun muss", erklärte Lauren.

Lauren Conrad im November 2021

Lauren Conrad, TV-Bekanntheit

Lauren Conrad, Autorin

