Ziemlich gewagt, Frau Klum! Bei Germany's next Topmodel geht es in der kommenden Folge besonders heiß her. In der Entertainment-Episode müssen die Kandidatinnen, die im Vorfeld von Gast-Juror Thomas Gottschalk (68) gecoacht wurden, ihr Unterhaltungs-Potenzial unter Beweis stellen. Und dieses schlummert in jedem – wie die einstige "Wetten, dass..?"-Ikone betont. Selbstverständlich hat auch Heidi Klum (45) dieses Talent – doch damit ist keinesfalls ihr Talent zum Modeln gemeint!

In einem ProSieben-Trailer zur anstehenden neunten Show-Ausgabe sieht man einige Mädels bei einer Art Talentshow. Sie tanzen, singen oder erzählen Witze, um das extra eingetroffene Publikum zu bespaßen. "Wollt ihr mal mein Talent wissen? Hier ist mein Talent. Wer kann, der kann", witzelt Heidi im Interview und zuckt dabei abwechselnd mit ihren beiden Brüsten.

Die Modelmama ist längst dafür bekannt, dass sie gerne zeigt, was sie hat und stellte in der Vergangenheit ihre Brüste auch schon mal als Hans und Franz vor. Gerade erst veröffentlichte die Schönheit eine Instagram-Story, in der lediglich ihre auf- und abhüpfenden Boobies zu sehen waren. Schließlich zeigte sich: Heidi befand sich gerade beim Sport auf einem Laufband.

Getty Images Heidi Klum und Thomas Gottschalk 2005

Getty Images Heidi Klum in New York City

Getty Images Heidi Klum im März 2019

