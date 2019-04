Zwischen Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange lodert das Feuer der Leidenschaft, wie sie selbst behauptet haben! Das diesjährige Bachelor-Traumpaar steht seit Ende Februar fest – nach einer turbulenten Staffel. Der ehemalige Basketballer enthüllte kürzlich pikante Details aus dem Schlafzimmer: Der Sex mit Jenny sei nicht nur befriedigend – er mache sogar süchtig! Ist das schon zu viel Information? Promiflash hat mal bei den anderen Bachelor-Mädels nachgefragt.

"Ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden, was er preisgibt", äußert sich Ernestine Palmert im Promiflash-Talk. Sie persönlich würde solche Intimitäten für sich behalten, doch wenn sich Andrej und Jenny zusammen dazu entschieden hätten, private Geheimnisse zu erzählen, sei es in ihren Augen vollkommen in Ordnung. Auch Rosen-Anwärterin Nathalie Zengin findet eine Erklärung für Andrejs Offenheit: "Ich kann es schon nachvollziehen, weil man ja frisch verliebt ist und man möchte vielleicht, dass die ganze Welt teilnimmt."

Das offenherzige Statement ist den Turteltauben auch im Nachhinein nicht unangenehm, wie sie im Interview mit Promiflash betonten. "Na ja, wenn jemand gefragt wird ‘Wie ist euer Sex?’, dann kann man auch mal sagen, dass er ziemlich gut ist", erklärte der Rosenkavalier.

MG RTL D, Instagram / ernestine_michele Bachelor-Kandidatinnen Nathalie Zengin und Ernestine Palmert

Anzeige

Public Address Jennifer Lange und Andrej Mangold 2019 in Hamburg

Anzeige

Instagram / dregold Jennifer Lange und Andrej Mangold im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de