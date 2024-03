Junge oder Mädchen? Darauf hofft schwangere Jennifer Lange

Jennifer Lange (30) bereitet sich voll und ganz auf ihre Rolle als Mama vor. Am Valentinstag verkündete die einstige Bachelor-Siegerin, dass sie und ihr Partner Darius Zander (40) Eltern werden. Das Babygeschlecht weiß die Influencerin zwar noch nicht, dafür hat sie eine Tendenz, was es werden könnte. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Ich habe sehr stark im Gefühl, dass es ein Junge ist. Habe sogar heute Nacht von ihm geträumt. Ob es richtig ist, werden wir dann am 1. Juni erfahren." Dann wird nämlich die Babyparty stattfinden, auf der das Geschlecht verraten wird.

Offenbar bereiten sich Jenny und Darius trotz ihres Gefühls sowohl auf einen Jungen als auch auf ein Mädchen vor. Im Netz schreibt die 30-Jährige: "Wir gucken auch schon nach Namen für beide Geschlechter. Vitus ist nicht in der engeren Auswahl." Der Name sei Jenny von einer App vorgeschlagen worden, konnte aber offenbar nicht überzeugen.

Wenn es nach der Ex von Andrej Mangold (37) geht, macht sich der Nachwuchs schon ordentlich in ihrem Bauch bemerkbar. "Ähm Entschuldigung?! Wer macht sich denn hier auf einmal ganz breit. Da schmeiße ich mich ahnungslos in meinen Sportfummel, gucke mich von der Seite im Spiegel an und dann sehe ich diese große Kugel", schrieb sie zu einem Spiegelselfie von sich in einem engen Sport-Outfit.

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange, Oktober 2021

Instagram / https://www.instagram.com/jenniferlange/?next=%2F Jennifer Lange im März 2024

