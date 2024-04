Verzichtet auf BH: Jennifer Lange steht zu ihren Nippeln!

Jennifer Lange (30) lässt sich nichts vorschreiben! Das Reality-Sternchen erwartet aktuell seinen ersten Nachwuchs. In den sozialen Medien bekommt sie zu diesem Anlass aber nicht nur wohlwollende Kommentare. Einige User regen sich darüber auf, dass Jennifer online ohne BH auftritt. Dagegen setzt sie sich auf Instagram nun zur Wehr! In einem aktuellen Clip blendet sie einige der Kommentare ein und zuckt im Hintergrund bloß mit den Schultern. "Ich muss euch leider enttäuschen. Wir machen genau so weiter wie bisher", schreibt die werdende Mama dazu und stellt die Gegenfrage, warum sie denn einen BH tragen solle.

Aktuell scheint Jennifer ohnehin total zufrieden mit ihren Brüsten zu sein. "Und gerne erwähne ich noch mal nebenbei, wie hammer ich es finde, dass die Oberweite in der Schwangerschaft größer wird", fügt sie noch hinzu. Damit, diese auch zu präsentieren, habe die einstige Der Bachelor-Kandidatin kein Problem. Dennoch müsse sie sich die ganze Zeit mit Kommentaren wie etwa "Echt jetzt? Die ganze Zeit ohne BH?" oder auch "Wieso muss das ohne BH sein?", herumschlagen.

Die Laune verderben wolle sich die Schwangere damit aber wohl nicht, immerhin befindet sie sich aktuell in freudiger Erwartung! Dabei beschäftige Jennifer sich wohl lieber mit dem Geschlecht ihres ungeborenen Babys. "Ich habe sehr stark im Gefühl, dass es ein Junge ist. Habe sogar heute Nacht von ihm geträumt. Ob es richtig ist, werden wir dann am 1. Juni erfahren", berichtete sie vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story und scheint die anstehende Babyparty gar nicht erwarten zu können.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange im August 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr es schlimm, dass Jennifer sich ohne BH zeigt? Nein, das ist allein ihre Entscheidung! Na ja, ich finde schon, dass das nicht sein muss... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de