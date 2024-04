"Kleine Luftblasen im Bauch": Jennifer Lange spürt ihr Baby

Jennifer Lange (30) könnte wohl momentan kaum glücklicher sein! An Valentinstag verkündete die einstige Bachelor-Siegerin stolz, dass sie und ihr Freund Darius Zander (40) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem gibt die Influencerin in den sozialen Medien immer wieder Einblicke in ihren Alltag als werdende Mama. In ihrer Instagram-Story teilt Jenny nun ein Foto von ihrem wachsenden Babybauch. Dazu schreibt sie: "Ich spüre das Baby heute das erste Mal so richtig. Fühlt sich an wie kleine Luftblasen im Bauch." Sie beschreibt ihren Followern: "Dieses Gefühl, was man hat, bevor man pupsen muss. Nur vermehrt und ohne pupsen."

Jenny und Darius hätten sich schon oft über das Thema Nachwuchs unterhalten. Das Paar habe sich zwar noch Zeit lassen wollen, am Ende sei aber dann alles anders gekommen. "Allerdings wollten wir noch ein bis zwei Jahre warten und dann hat das Universum entschieden. Dieses kleine Wunder hat uns ausgesucht und ich bin jetzt schon ganz gespannt, es kennenzulernen", verriet sie im Netz.

Das Geschlecht ihres Babys wisse die 30-Jährige noch nicht. Bei ihrer Babyparty im Sommer sollen aber alle davon erfahren. Eine Tendenz, was es werden könnte, habe die werdende Mama trotzdem. "Ich habe sehr stark im Gefühl, dass es ein Junge ist. Habe sogar heute Nacht von ihm geträumt. Ob es richtig ist, werden wir dann am 1. Juni erfahren", mutmaßte Jenny vor wenigen Wochen.

Darius Zander und Jennifer Lange, Oktober 2021

Jennifer Lange im März 2024

