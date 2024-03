Jennifer Lange zeigt ihren Babybauch in engen Sportklamotten

Jennifer Langes (30) Baby hat offenbar einen ordentlichen Sprung gemacht. Erst vor einem Monat machte die einstige Bachelor-Siegerin öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Darius Zander (40) ein Kind erwartet. Nun präsentiert sie ihre deutliche Wölbung! Auf Instagram teilt die Kölnerin eine Reihe von Bildern, auf denen sie ihren Babybauch in einem blauen Crop-Top und einer dazu passenden Leggins in Szene setzt. "Ähm Entschuldigung?! Wer macht sich denn hier auf einmal ganz breit. Da schmeiße ich mich ahnungslos in meinen Sportfummel, gucke mich von der Seite im Spiegel an und dann sehe ich diese große Kugel", staunt Jenny.

Die Influencerin kann ihr Glück offenbar kaum fassen. In einem Video streichelt sie liebevoll über ihren Bauch und hat dabei ein strahlendes Lächeln im Gesicht. "Ich kann es manchmal immer noch nicht so richtig glauben, dass ein kleiner Mensch in mir wächst", freut sich die 30-Jährige. "Es ist einfach ein Wunder", kommentiert auch ihr Liebster. Ihr ungeborenes Baby sei jetzt vermutlich ungefähr so groß wie ein Apfel.

Dass es mit dem Nachwuchs so schnell geht, hatte das Paar selbst nicht gedacht. "Es ging schneller als geplant", verriet Jenny vor wenigen Wochen in ihrer Instagram-Story. Sie hätten sich zwar gut vorstellen können, Eltern zu werden, aber wollten damit eigentlich noch ein bis zwei Jahre warten: "Und dann hat das Universum entschieden. Dieses kleine Wunder hat uns ausgesucht und ich bin jetzt schon ganz gespannt, es kennenzulernen."

