Ihre Familie und Freunde stärken Britney Spears (37) jetzt den Rücken! Die Sängerin hat sich kürzlich selbst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Ihr seelisches Ungleichgewicht, das sie seit der schweren Erkrankung ihres Vaters Jamie Spears (66) plage, sei der Grund. Der habe sie auch zu diesem Schritt bewegt. Für einen Monat wolle die 37-Jährige sich nun eine Auszeit nehmen. Ihre Schwester Jamie Lynn Spears (28) und auch Britneys Freund Sam Asghari gaben bereits rührende und motivierende Statements zu dieser Entscheidung ab. Auch Britneys Musikerkollegin Céline Dion richtete jetzt liebevolle Worte an sie!

"Sie braucht aktuell vor allem eine Menge Mut, also schicke ich ihr all den Mut, den ich habe, sowie meine innere Stärke und Stabilität", stellte die "Loved Me Back to Life"-Interpretin gegenüber Entertainment Tonight klar. Außerdem wolle sie Britney ganz viel Liebe senden und eine ordentliche Ladung Respekt.

"Britney muss sich jetzt einfach mal auf sich konzentrieren. Die Krankheit ihres Vaters hat auch bei ihr ihren Tribut eingefordert", erwähnte vor Kurzem ein Vertrauter der Spears-Familie gegenüber People. Britneys Vater sei bekanntlich vor Kurzem fast gestorben und wirklich ernsthaft krank. "Die beiden stehen sich sehr nahe, deswegen wurde das irgendwann zu viel für Britney", erklärte die Quelle weiter.

Pascal Le Segretain/Getty Images Celine Dion, Musikerin

SplashNews.com Musikerin Britney Spears während eines Auftritts in Las Vegas 2017

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Britney Spears bei den GLAAD Media Awards 2018

