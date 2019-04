Britney Spears (37) kann auf den Support ihres Liebsten zählen! Seit Januar 2017 sind die Pop-Legende und Fitness-Model Sam Asghari offiziell ein Paar und führen eine skandalfreie Beziehung – sogar über Nachwuchs und Hochzeitspläne wird immer wieder spekuliert. Nun, da die Sängerin sich freiwillig in psychiatrische Behandlung begeben hat, steht ihr Schatz natürlich zu ihr: Sam teilt im Netz eine rührende Message an seine Freundin.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich die 37-Jährige in eine Klinik eingewiesen habe, um dort die kommenden 30 Tage zu verbringen. Der Grund: Vater Jamie Spears (66) soll es gesundheitlich schlecht gehen, was seine berühmte Tochter sehr belastet. In einem Instagram-Posting deutete sie bereits an, sich um sich selbst kümmern zu wollen – Sam teilte die Message auf seinem Account. "Es ist keine Schwäche, es ist ein Zeichen absoluter Stärke. Die Leute sollten davon nur inspiriert sein. Ich bin es zumindest", schrieb der Tänzer zu dem Bild mit Britneys Worten.

Worunter genau Britneys Vater leidet, ist nicht bekannt, aber die Krankheit soll sehr ernst sein. Im Januar hatte die Musikerin bereits aus Sorge um ihren Dad ihre "Domination"-Show in Las Vegas abgesagt. In der schweren Zeit kann sie auf ihren Model-Freund bauen. "Britney weiß, dass sie sich in guten und in schlechten Zeiten auf Sam verlassen kann, sie vertraut ihm mit ganzem Herzen", erklärte ein Insider vor Kurzem.

Instagram / britneyspears Popsängerin Britney Spears und Fitnessmodel Sam Asghari

VT/HJW/SJ/Splash News Jamie und Britney Spears

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears

