Das Leben ist ein seltsames Spiel – ein Brettspiel, um genau zu sein! Zumindest wenn es nach Ariana Grandes (25) neuem Musikvideo geht, in welchem sie mit Songwriterin Victoria Monét im Duett singt. Im Clip überträgt sie die Eigenschaften von "Monopoly" auf die Welt. Es dreht sich scheinbar alles nur ums Kaufen und Handeln, um herauszufinden, wer am reichsten ist. Jedoch ist es eine Verszeile, welche die Fans wirklich aufhorchen lässt: Outet sich Ariana darin als bisexuell?

Zahlreiche Fans spekulieren auf Twitter, ob Ariana womöglich eine Hymne auf die Bisexualität geschrieben hat: An der Interpretation der Zeile: "I like women and men", zu Deutsch: "Ich mag Frauen und Männer", scheiden sich gerade die Geister. Eine Quelle aus dem Umfeld der 25-Jährigen sprach sich bei People zumindest dahin gehend für die Offenheit der Grammy-Gewinnerin aus, dass sie in der LGBTQ-Community sehr beliebt und der neue Song eine "Unterstützung für ihre Freunde" sei.

Duett-Partnerin Victoria hatte sich bereits mit einem Tweet im November 2018 als bisexuell geoutet – zieht Ari jetzt nach? Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Frauen zusammenarbeiten. Victoria unterstützt Ariana als Songwriterin: Sie hat an der Hit-Single "7 Rings" sowie an fünf weiteren Songs auf dem "Thank U, Next"-Album mitgearbeitet.

Getty Images Ariana Grande in Los Angeles 2018

Getty Images Ariana Grande beim Billboard Women In Music-Event im Dezember 2018

Getty Images Victoria Monét und Ariana Grande beim "One Love Manchester"-Konzert 2017

