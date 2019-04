Andrea Berg (53) und Dieter Bohlen (65) stiften ordentlich Verwirrung! Erst im März 2018 hatte der Pop-Titan offiziell das Ende seiner Zusammenarbeit mit der Schlagersängerin verkündet – ihre letzten vier Platten hatte er mitproduziert. Fans gingen also davon aus, dass die Schlagersängerin ohne Mitwirken des Deutschland sucht den Superstar-Jurors an ihrer neuen Platte arbeitete. Dem scheint aber gar nicht so gewesen zu sein, denn: Auch bei Andreas neuer CD "Mosaik" hatte Dieter offenbar seine Finger mit im Spiel!

Im Gespräch mit Bild berichtete die 53-Jährige von der erneuten Zusammenarbeit mit dem Erfolgsproduzenten. "Die beiden neuen Songs 'Du musst erst fallen' und 'Davon geht mein Herz nicht unter' entstanden nach einem langen, sehr emotionalen Gespräch in Hamburg", erklärte Andrea die Hintergründe der Kollaboration mit Dieter. Genauso emotional sei auch der Inhalt der beiden Songs, in denen es darum gehe, aus Rückschlägen etwas Positives zu ziehen.

Wie der Komponist und Produzent Felix Gauder im vergangenen Oktober auf Instagram verkündet hatte, waren neben dem Pop-Titan auch Gauder selbst sowie DJ Bobo (51) an Andreas neuestem Album beteiligt. Das Ergebnis können sich Schlager-Fans schon sehr bald anhören: Bereits am 5. April 2019 kommt Andreas Album "Mosaik" in die Läden!

Getty Images Andrea Berg im November 2017 in Ischgl

Getty Images Dieter Bohlen im April 2016 in Merkers

Instagram / felixgauder Felix Gauder und Maite Kelly im Oktober 2018

Getty Images DJ Bobo im Juli 2017 in Köln



