Sie ist wohl der berühmteste Momager der Welt: Kris Jenner (63), Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans, Reality-Star und erfolgreiche Unternehmerin. Ihre Kinder Kourtney (39), Khloe (34), Kim (38), Kendall (23), Kylie (21) und Rob (32) haben größtenteils schon eigene Familien und suchen doch immer wieder den Rat ihrer Mutter. Doch wie jongliert Kris ihren Alltag mit Meetings, Kamerateams, Kindern, Enkelkindern und roten Teppichen? Mit viel Disziplin und einem Wodka am Abend.

Kris' älteste Tochter Kourtney fragte ihre Mom in einem Video für ihre neue Lifestyle-Webseite Poosh, wie genau sie den Stress bewältige: "Du musst etwas haben, um runterzukommen. Und ich komme mit Wein runter, wenn du verstehst, was ich meine", zwinkert Kris ihrer Tochter zu. Doch die kennt noch einen anderen Trick ihrer Mutter: "Das hat sich in einen Wodka verwandelt. Es war mal Wein, jetzt ist es ein Wodka, damit du runterkommst."

Und noch etwas verriet die 63-Jährige im Interview mit ihrer Kourtney. Um gut in den Tag zu kommen, setzt sie auf Routine: "Ich stehe um halb fünf oder fünf auf, trinke Kaffee, checke schnell meine E-Mails, springe aufs Laufband, schalte die Nachrichten ein und halte mich auf dem Laufenden. So habe ich das Gefühl, dass ich mein Ausdauertraining gemacht und mich mental, emotional und körperlich in Form gebracht habe und den Tag in Angriff nehmen kann."

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner und Kim Kardashian

Kevork Djansezian / Getty Images Kris Jenner und Kourtney Kardashian bei einer Pre-Grammy-Gala

Jamie McCarthy/Getty Images Kris Jenner beim "Angel Ball" 2016

