Bald sind sie zu dritt! Wie viele werdende Eltern verbrachten auch Prinz Harry (34) und seine Frau, Herzogin Meghan (37), noch einmal ein paar ruhige Tage in einem romantischen Hotel. Der große Unterschied zu anderen Bald-Eltern waren nicht nur die wahrscheinlich erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, sondern auch der Preis für den Kurztrip. Umgerechnet sollen Harry und Meghan 38.000 Euro für ihre Auszeit bezahlt haben!

Ganz klar, dass Harry und Meghan sich nicht mit einem einfachen Zimmer zufriedengeben. Natürlich bewohnten die beiden, laut der britischen Zeitung The Sun, die größte Suite, die das Hotel Heckfield Place in Hampshire zu bieten hat – den sogenannten Long Room. Die Tage in dem Fünf-Sterne-Hotel verbrachten sie mit ausgedehnten Spaziergängen, abends sollen sie vor dem Kaminfeuer romantisch diniert haben. Dabei habe das royale Traumpaar direkt in seiner Suite gegessen, die über ein ausladendes Esszimmer und zwei Terrassen verfügen soll. Eine Nacht in dem Luxushotel soll zwischen 800 und 12.000 Euro kosten.

Ein Freund der Familie hat gegenüber der britischen Zeitung aus dem Nähkästchen geplaudert: Harry scheint mit seiner Hotelwahl bei seiner Herzdame gepunktet zu haben! “Meghan steht nur ein paar Wochen vor der Geburt, Harry wollte ihr etwas Gutes tun. Sie wollten totale Ruhe und Entspannung – und Meghan war von dem Bio-Ansatz des Hotels sehr begeistert, das auf einem eigenen Bauernhof viele der Nahrungsmittel selbst produziert”, verriet der Insider.

DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, März 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Marokko

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London

