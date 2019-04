Wird der Streich von Felix Neureuther (35) Folgen haben? Der ehemalige Ski-Star überraschte am 1. April mit seiner Debüt-Single "Weiterziehn". Zwar handelte es sich dabei um einen Aprilscherz, trotzdem kam der Schlager-Hit mega gut an: Er kletterte prompt auf Platz zwei der iTunes-Charts. Der verdutzte Musik-Neuling reagierte prompt mit einer Wette. Für den Fall, dass sein Song auf Platz eins lande, würde er nackt bei Florian Silbereisen (37) auftreten!

Doch meint es der Ex-Profi-Sportler tatsächlich ernst damit? "Das war natürlich nur Spaß. Schon irre, was mir die Leute alles zutrauen", gibt er im Bild-Interview zu. Trotzdem wäre er nicht völlig abgeneigt, in einer von Floris Schlager-Shows zu performen – vorausgesetzt, der Moderator würde ihn einladen. So unwahrscheinlich scheint dies gar nicht zu sein, denn Florian nimmt die Wette an! "Ich bin mal gespannt, ob Felix mutig genug ist, um sein Versprechen einzulösen", äußerte er sich zu Felix' ulkigem Plan.

Dass der Aprilscherz-Song "Weiterziehn" so erfolgreich ist, dürfte auch noch andere Menschen freuen. Wie Felix bekannt gab, stecke hinter der Aufnahme ein gemeinnütziger Gedanke. "Die Einnahmen von dem Lied gehen an die Antenne Bayern hilft-Stiftung und auch an die Felix-Neureuther-Stiftung", verkündete er via Social Media.

Instagram / felix_neureuther Felix Neureuther vor einem Mikro

P.Hoffmann/WENN.com Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"

Instagram / felix_neureuther Felix Neureuther

