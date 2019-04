Dieser Hit hat Ballermann-Potenzial! Bald startet auf Mallorca wieder die Party-Saison und es wäre nicht verwunderlich, wenn man die Feier-Touristen bald Zeilen wie "Wir haben zusammen die Welt gesehen, nun werd ich einsam weitergehen" singen hörte. Der Vers stammt allerdings nicht von einem Schlager-Sternchen, sondern von Felix Neureuther (35) – dem Sport-Star, der vor Kurzem seine Skier an den Nagel gehängt hat.

Bereits vor einigen Tagen kündigte Felix auf seinen Social-Media-Kanälen an, dass am Montag seine erste Single veröffentlicht werde und brachte damit seine Fans ins Grübeln. Einige Follower vermuteten direkt: "Das ist doch ein Aprilscherz, oder?" Doch nun war es tatsächlich so weit: Bei Antenne Bayern präsentierte der Sohn der beiden Ski-Legenden Rosi Mittermaier (68) und Christian Neureuther (69) seinen Schlager-Song "Weiterziehen". Auf Instagram teilte der Ex-Sportler außerdem sein Musikvideo, in dem er in einer traditionellen, bayerischen Tracht und mit viel Leidenschaft aufritt. Ein Schmunzeln kann er sie jedoch hier und da auch nicht verkneifen!

Schon nach wenigen Stunden erhält Felix' Clip über 28.000 Likes. Von Bayern-Spieler Thomas Müller (29) gab es sogar zwei Klatschende-Hände-Emojis. Am Montagabend klärte der ehemalige Skirennläufer dann allerdings auf, dass es sich bei seinem Hit wirklich nur um einem Scherz handele – aber für einen guten Zweck! "Die Einnahmen von dem Lied gehen an die Antenne Bayern hilft-Stiftung und auch an die Felix-Neureuther-Stiftung", verriet der Scherzkeks.

ActionPress/imagebroker.com Felix Neureuther 2010 in Garmisch Patenkirchen

Anzeige

Facebook / Felix Neureuther Felix und Miriam Neureuther mit ihrer Tochter Matilda

Anzeige

Getty Images Felix Neureuther bei seinem letzten Rennen in Soldeu Andorra 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de