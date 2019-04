Neu-Mama Sophia Vegas (31) steht heftig in der Kritik! Anfang Februar erblickte das erste gemeinsame Kind der Blondine und ihrem Freund Daniel Charlier das Licht der Welt – die kleine Amanda Jaqueline. Etwa einen Monat nach der Geburt flogen die frischgebackenen Eltern schließlich in einen Pärchenurlaub. Weil sie ihre Tochter zu Hause ließ, kassierte die 31-Jährige einen mächtigen Shitstorm im Netz: Sie sei eine schlechte Mutter! Bis heute muss sie sich noch ständig fiese Kommentare anhören. Im Promiflash-Interview verteidigt Dreifach-Mama Natascha Ochsenknecht (54) Sophia jetzt vehement.

“Es gibt viele Mütter, die auch Zuhause sind, nur am Handy hängen und gar keine Zeit haben – ich denke, das bleibt jedem selbst überlassen", erklärt die 54-Jährige beim Milka-Oster-Event in Düsseldorf und stellt klar: "Ich finde es schlimm, wenn man Menschen, die man eigentlich gar nicht kennt, was unterstellt – das ist wieder so typisch mit dem Zeigefinger auf andere Leute zeigen und es selber schlimmer machen." Sie sei überzeugt, dass alle Eltern ihre Kinder lieben, wenn sie zur Welt kommen und, dass sie immer alles dafür tun werden, damit der Spross gut aufgehoben ist.

Mit einem niedlichen Beitrag betonte Sophia erst kürzlich, wie vernarrt sie in ihre Prinzessin ist. Via Instagram postete sie eine zauberhafte Collage mit Pics von Amanda und schrieb dazu: "Immer wenn ich dir in deine mittlerweile großen Kulleraugen schaue, realisiere ich, dass es Wunder gibt."

Christian Marquardt/Getty Images Natascha Ochsenknecht in Berlin

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas' Tochter Amanda Jaqueline

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de