Es wäre schon das zweite Mal, dass MMA-Fighter Conor McGregor (30) seinen angekündigten Ruhestand vorzeitig beendet! Diesmal bringt der Sportler sich jedoch eher auf unschöne Art und Weise wieder ins Spiel: Im Netz hetzte Conor gegen Konkurrent Khabib Nurmagomedov (30). Khabib ließ den Kommentar nicht auf sich sitzen, schnell entbrannte eine hitzige Diskussion. Aus diesem Online-Fight könnte nun schon bald wieder ein echter MMA-Kampf werden!

Conor postete vor wenigen Tagen ein Foto von der Hochzeit seines muslimischen Konkurrenten Khabib auf Twitter, das ihn neben seiner verschleierten Ehefrau zeigt. In dem Kommentar zum Bild bezeichnete Conor die Ehefrau als “Handtuch”. Obwohl der MMA-Fighter seinen Tweet schnell löschte, veröffentlichte Yahoo Sports Screenshots des Postings. Khabib wollte den Angriff nicht auf sich sitzen lassen und konterte: “Vergewaltiger, du bist ein Vergewaltiger. Du bist ein Heuchler, der sich nicht für seine Handlungen verantwortlich zeigt. Die Gerechtigkeit wird dich kriegen”, heißt es in dem Beitrag – eine Anspielung auf frühere Ermittlungen gegen den 30-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs, die allerdings eingestellt wurden.

Nach einer hitzigen Netz-Diskussion lenkte Conor vermeintlich in einem letzten Post ein, in dem er schrieb, er wolle voranschreiten mit all seinen Fans jeglichen Glaubens und vielseitigem Hintergrund. Eine Spitze gegen Khabib ließ sich Conor dennoch nicht nehmen und beendete seine MMA-Rente kurzerhand, indem er erklärte: “Wir sehen uns im Oktagon” – dem MMA-Ring.

Getty Images Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor

Anzeige

Getty Images Conor McGregor und Khabib Nurmagomedov im Ring

Anzeige

Getty Images Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor während ihres Titel-Kampfes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de