Nach Fremdgeh-Pics: Conor McGregor turtelt mit Dee auf Jacht

Conor McGregor (37) und seine Verlobte Dee Devlin präsentieren sich aktuell glücklich auf einer luxuriösen Jacht in Sardinien, wo sie Conors 37. Geburtstag feiern. Der irische MMA-Star, bekannt als "The Notorious", wurde vor dem idyllischen Liebesausflug von einem Skandal erschüttert, nachdem Fotos von ihm aufgetaucht waren, die ihn in einer Umarmung mit einer fremden Frau am Strand von Fort Lauderdale zeigten. Zudem erhob Rapperin Azealia Banks (34) schwere Vorwürfe gegen ihn, darunter sexuelle Belästigung und das Verschicken unangemessener Bilder. Trotz der Kontroversen wirken Conor und Dee auf den Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, verliebt und entspannt, dicht beieinander auf der Jacht.

Während des Urlaubs in Porto Cervo wurde der durchtrainierte Kämpfer in Badehose dabei fotografiert, wie er seiner Verlobten liebevoll einen Kuss auf die Stirn gab. Dee präsentierte sich in einem auffälligen Bikini und ließ sich von den turbulenten Ereignissen der letzten Tage offensichtlich nicht beeindrucken. Neben der Zurschaustellung ihrer Zuneigung dokumentieren beide ihre Zeit in Italien auf Social Media und senden damit eine klare Botschaft der Einheit. Dennoch werfen die kürzlich aufgetauchten Bilder und Anschuldigungen gegen Conor weiterhin einen Schatten auf seine Beziehung und sein öffentliches Bild.

Die 15-jährige Beziehung zwischen Conor und Dee hat bereits einige Höhen und Tiefen überstanden. Dee stand stets hinter dem Sportler, auch während eines öffentlichen Prozesses im Jahr 2024, bei dem Conor wegen einer schweren Anschuldigung zu Schadensersatzzahlungen verurteilt wurde. Die beiden lernten sich 2008 in einem Nachtclub kennen, als Conor noch am Anfang seiner Karriere stand, und haben mittlerweile vier gemeinsame Kinder. Dee betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass sie und Conor trotz aller Herausforderungen ihre Probleme privat lösen konnten und als Paar gestärkt daraus hervorgegangen seien.

Getty Images Conor McGregor und seine Partnerin Dee Devlin im Mai 2022

Getty Images Azealia Banks im September 2021

Getty Images Conor McGregor, März 2024

