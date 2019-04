Wagt Katie Price (40) etwa den nächsten Schritt? Seit Wochen jagt eine Schlagzeile um die britische Reality-Queen die nächste. Ob mit ihrer Fernsehshow "My Crazy Life", die nun in die siebte Runde geht, den Pleite-Gerüchten oder der angeblichen Alkoholfahrt, wegen der sie ihren Führerschein abgeben musste – um Katie wird es einfach nie still. Mit ihrer Liebe zu dem Personal Trainer Kris Boyson sorgt sie jetzt abermals für Aufsehen, denn ein Klunker an ihrem Finger wirft die Frage auf: Haben sich die beiden etwa heimlich verlobt?

Schon seit Längerem halten sich die Gerüchte hartnäckig, der Blondschopf wolle seiner Liebsten im Thailand-Urlaub die Frage aller Fragen stellen – und das könnte er nun bereits getan haben. Denn auf Instagram postete das ehemalige Boxenluder nun ein verkuscheltes Pärchen-Pic, auf dem die 40-Jährige offensichtlich einen silbernen Diamantklunker am Finger trägt. "Bring mich zurück nach Thailand", lauten ihre sehnsüchtigen Zeilen dazu, während sie ihrem Liebling auf dem Foto spielerisch das Näschen stupst.

"Oh, ihr seid verlobt", schlussfolgerte eine Followerin der Blondine unter dem Beitrag und auch ein weiterer Fan schrieb: "Herzlichen Glückwunsch, ihr seid ein wundervolles Paar". Offiziell bestätigt wurden die Verlobungs-Gerüchte bislang allerdings noch nicht.

i-Images via ZUMA Press/Zuma P/ActionPress Katie Price im März 2019 in London

Anzeige

Splash News Kris Boyson und Katie Price

Anzeige

Getty Images Katie Price im Februar 2017 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de