Kris Boyson will aufs Ganze gehen! Der On-Off-Boyfriend von Katie Price (40) fiel in letzter Zeit eher negativ auf. Bei der Gerichtsverhandlung um ihre angebliche Alkoholfahrt half er ihr nicht aus der Patsche, indem er den eigentlichen Fahrer in jener Nacht weiter verschwieg. Katie habe sich von ihm alleingelassen gefühlt. Doch das Blatt scheint sich in guter On-Off-Manier gewendet zu haben: Die beiden flogen in den Urlaub und dort will Kris seiner Freundin die Frage aller Fragen stellen.

Kris habe laut Berichten den Verlobungsring mit nach Thailand genommen und soll nur auf den richtigen Moment warten. Ein Insider verriet The Sun: "Kris hat Katies ganzen Freunden erzählt, dass er es ernst meint mit dem Heiraten." Sie würde aber nur unter einer Bedingung "Ja" sagen: Der Antrag muss auf Kamera festgehalten werden. "Katie liebt es, Momente zu filmen, damit sie sie noch einmal anschauen kann – und natürlich sind sie großartig fürs Fernsehen", erklärte die Quelle weiter.

Schon im Januar kam heraus, dass Kris nur um ihre Hand anhalten dürfe, wenn ihre TV-Crew anwesend sei und der Moment somit in ihrer Reality-Show "My Crazy Life" gezeigt werden könne. Ein Insider steckte Daily Mail aber, dass sie in Thailand nicht von Kameras begleitet werden. So oder so: Noch ist Katie nicht einmal von ihrem dritten Ehemann Kieran Hayler (31) geschieden, den sie 2013 geheiratet hat.

David Sims/WENN.com Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / officialkatieprice Kris Boyson und Katie Price

Anzeige

Getty Images Katie Price, TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de