Eine Olympiasiegerin mit ganz großem Herz! Laura Dahlmeier (25) hat in ihrer sportlichen Karriere mit gerade einmal 25 Jahren schon alles erreicht: sieben Weltmeistertitel, 20 Weltcupsiege und dazu noch zwei olympische Goldmedaillen. All diese Errungenschaften haben sie in den vergangenen Jahren zu Deutschlands erfolgreichster Biathletin gemacht. Doch der gebürtigen Garmisch-Partenkirchenerin liegt offensichtlich nicht nur ihr eigener sportlicher Erfolg, sondern auch das Wohl ihrer Mitmenschen sehr am Herzen. Für den guten Zweck hat Laura nun sogar einen Teil ihres Erfolgsgewehrs versteigert!

Bei dem verkauften Erinnerungsstück handelte es sich konkret um den Schaft ihres langjährigen Biathlon-Gewehrs. Die Sportlerin machte via Social Media keinen Hehl daraus, dass es ihr alles andere als leicht falle, sich davon zu trennen. "Es steckt brutal viel Leidenschaft und Emotion dahinter", gestand die 25-Jährige in einem selbst veröffentlichten Video auf ihrem Facebook-Profil: "Doch ich finde, das ist echt ein richtig tolles Projekt. Da habe ich nicht lange überlegen müssen."

Die Einnahmen aus der Aktion kommen einer Kampagne der Initiative Oberland zugute, die in Indien lebende Exil-Tibeter unterstützt. Unter anderem werde dort eine Näherei aufgebaut, durch die tibetische Frauen eigenständig Geld erwirtschaften und selbstständig leben können, erläuterte die Wintersportlerin weiter. Neben dem Verkauf des Schafts habe sie sogar auch die Patenschaft für ein tibetisches Kind übernommen. Bei der inzwischen abgeschlossenen Versteigerung wurde laut Presseportal ein Erlös von 5.711 Euro erzielt.

Thomas Niedermueller / ActionPress Laura Dahlmeier bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres 2017

Getty Images / Stanko Gruden Laura Dahlmeier, Profi-Biathletin

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier nach ihrem Sieg bei den Olympischen Winterspielen

