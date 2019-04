Hinter Jana Kramer und ihrem Mann liegen dunkle Zeiten! Der Countrystar und Mike Caussin (32) trennten sich bereits 2014 zum ersten Mal. Der Grund: die Untreue des ehemaligen American-Football-Spielers. Obwohl sich die beiden nur ein Jahr später das Jawort gaben, ging Mike seiner Frau abermals fremd. Ihr Glück zerbrach aufs Neue – und das nur sieben Monate nach der Geburt ihrer Tochter Jolie. In einem Interview offenbarte Jana jetzt: Sie erfuhr kurz vor einem Auftritt von diesem Betrug.

Im Interview mit Bobby Jones für seinen Podcast The BobbyCast erinnerte sich die Sängerin daran, dass sie 20 Minuten, nachdem sie alles über die Untreue ihres Mannes herausgefunden hatte, einen Gig in Orlando hinter sich bringen musste. "Ich werde das nie vergessen, denn ich dachte mir nur: 'Wie kann ich all diese Gefühle verstecken und eine Show spielen?'", erzählte Jana. Sie habe zunächst alles absagen wollen, aber dann gedacht, dass sie es den Fans schuldig sei. Leicht sei es ihr aber nicht gefallen: "Ich kämpfte mit einigen Songs." Das sah man ihr offenbar auch an: Ihr Gitarrist habe sie gefragt, ob alles in Ordnung sei.

Die Krise haben Jana und Mike, die inzwischen zweifache Eltern sind, mittlerweile aber überwunden. Erst vor wenigen Tagen hatte die 35-Jährige offen über die Sexsucht ihres Mannes gesprochen, wegen der er bereits seit drei Jahren in Therapie sein soll. Sie betonte aber, dass er sie nicht wieder betrogen habe.

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer in Austin

Getty Images Jana Kramer

Instagram / kramergirl Jana Kramer und Mike Caussin

