Spannung bis zum Schluss! Genau das hat es im vergangenen Jahr beim Eurovision Song Contest nicht gegeben: Für Deutschland trat Michael Schulte (28) an, der sich auf einen respektablen vierten Platz sang. Dass dagegen die Israelitin Netta Barzilai den Sieg davontragen würde, war aufgrund des Punktevergabe-Verfahrens schon Minuten vor dem Ende abzusehen. Eine solche Situation soll in diesem Jahr verhindert werden – denn nun steht fest: Die Abstimmungs-Prozedur wird grundlegend verändert!

Die Einschätzung der Kandidaten besteht weiterhin aus zwei Teilen: Punkte gibt es von der Jury und von den Zuschauern. Außerdem bleibt es auch dabei, dass die Jury-Zähler zuerst vergeben werden. Was sich nun jedoch ändert ist die Reihenfolge, in der die einzelnen Acts erfahren, wie viele Menschen zu Hause für sie angerufen haben. Im vergangenen Jahr hatten noch die Kandidaten mit den wenigsten Zuschauer-Calls zuerst ihre TV-Zähler erhalten. Wie die ARD berichtet, sollen nun aber zunächst diejenigen Teilnehmer das Ergebnis ihrer TV-Bewertung bekommen, die bereits auf den hinteren Plätzen liegen – unabhängig davon, wie die Beurteilung durch die Fans ausgefallen ist. Folglich erhalten also die Acts, die zuvor von den Experten am besten bewertet wurden, als Letzte ihre Ergebnisse aus der Zuschauer-Wertung – so dürfte tatsächlich erst ganz zum Schluss klar werden, wer am Ende vorne liegt.

Im letzten Jahr hingegen war beispielsweise beim Schweden Benjamin Ingrosso schnell klar, dass der Künstler keine Chance auf den Sieg haben würde: Der Sänger befand sich nach dem Jury-Urteil zwar mit 253 Punkten auf Platz zwei, von den TV-Beobachtern bekam er aber nur magere 21 Zähler – dementsprechend früh wurde sein Zuschauer-Resultat verkündet. Damit rückte der Skandinavier zwischenzeitlich auf Rang 1 vor, hatte aber schon zu diesem Zeitpunkt lediglich drei Punkte Vorsprung. Da seine Verfolger noch auf ihre TV-Punkte warteten, war sofort klar, dass der Schwede nicht mehr gewinnen kann, sondern auf jeden Fall noch überholt wird – die Spannung war raus. Ein solches Szenario soll durch die Neuerung nicht mehr möglich sein.

Christian Marquardt / Getty Images Michael Schulte mit Deutschlandflagge nach dem ESC 2018

Getty Images Michael Schulte beim ESC-Vorentscheid 2019

Francisco Leong/AFP/Getty Images Benjamin Ingrosso, Schwedens ESC-Kandidat 2018

