Hat sich Hubert Fella (51) da etwa verplappert? In wenigen Monaten geht die beliebte Reality-Show Das Sommerhaus der Stars in die vierte Runde – und ein Paar soll tatsächlich schon feststehen: Wie Promiflash erfahren hat, haben Michael Wendler (46) und seine Freundin Laura Müller angeblich bereits zugesagt. Nun plauderte Ex-Kandidat Hubert gegenüber Promiflash zudem aus: Auch Daniela Katzenbergers (32) Mama Iris Klein (51) und ihr Mann Peter sollen derzeit offenbar mit dem Sender über ihre Teilnahme verhandeln!

Hubert hat zusammen mit seinem Lebensgefährten Matthias Mangiapane (35) im Jahr 2017 selbst an der Show teilgenommen. Promiflash traf die Frohnatur jetzt auf der Beautymesse Glow in Stuttgart und fragte nach, welches Paar er in diesem Jahr gerne im Sommerhaus sehen würde: "Natürlich die Katze mit ihrem Mann, die würde ich mir wünschen. Aber so wie ich vielleicht ein paar Glöckchen gehört habe, geht die Mutter, die Iris, wahrscheinlich rein", berichtete Hubert ganz begeistert.

Iris und Peter würden auf jeden Fall perfekt zum Konzept des Formats passen. Vor allem die Katzen-Mama hat in der Vergangenheit immer wieder ihr Durchhaltevermögen bewiesen, was Reality-Shows betrifft. Die 51-Jährige nahm bereits an zahlreichen Sendungen teil, wie beispielsweise am Dschungelcamp oder bei Big Brother. Wie fändet ihr es, wenn das Ehepaar ins Sommerhaus ziehen würde? Stimmt ab!

WENN Iris Klein und ihr Mann Peter

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Matthias Mangiapane und Hubert Fella

Anzeige

Facebook / Peter und Iris Klein Peter und Iris Klein, Reality-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de