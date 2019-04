Michael Wendler (46) und seine Laura Müller wagen wirklich den großen Reality-Schritt! Seit dem Paar-Outing des Schlagerstars und seiner Freundin sorgen die beiden regelmäßig für Schlagzeilen. Spätestens seit ihrem gemeinsamen Auftritt bei Goodbye Deutschland vor wenigen Wochen hat auch der letzte Zuschauer verstanden: Zwischen dem 46-Jährigen und der Schülerin ist es richtig ernst! Nun sollen die beiden doch tatsächlich ihre Beziehung in einer weiteren Reality-Sendung auf die Probe stellen. Wie Promiflash in Erfahrung gebracht hat, ziehen die beiden ins Sommerhaus der Stars!

Die News-Bombe ließ ein Insider gegenüber Promiflash platzen: Demnach haben der Wendler und Laura die Teilnahme am Format im Sommer bereits sicher zugesagt. Die anderen VIP-Mitbewohner würden allerdings noch nicht feststehen. Schon vor einigen Monaten war in verschiedenen Medien spekuliert worden, ob sich das frisch verliebte Duo in Verhandlungen mit dem Produktionsteam befunden habe.

Michael und Laura stellen auf jeden Fall die perfekte Besetzung für die kommende Sommerhaus-Staffel dar. Bereits bei "Goodbye Deutschland" sorgten die beiden ungleichen Turteltauben für extrem viel Aufsehen – sowohl positiv als auch negativ. Ob sie aber auch das Zeug haben, den Kampf der Promipaare zu gewinnen und Uwe (49) und Iris Abel (50) als Titelträger abzulösen?

Instagram / laauramueller Michael Wendler und Laura M., Februar 2019

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler am Sanibel Lighthouse Beach

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Uwe und Iris Abel, Gewinner der vierten Sommerhaus-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de