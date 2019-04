Brooklyn Beckham (20) hat den vielleicht schönsten Job seiner Karriere ergattert – und das will was heißen. Denn der Sohn von Victoria (44) und David Beckham (43) ist zwar erst 20 Jahre alt, kann sich vor hochkarätigen Aufträgen aber kaum retten. Zuletzt durfte der Nachwuchsfotograf für BMW einen neuen Sportwagen in Szene setzen. Davor hatte ihn das britische Label Burberry angeheuert. Nun aber durfte Brooklyn als Kameramann für Netflix nach Kenia jetten – und drehte mit einer Legende: Tierfilmer Sir David Attenborough.

Der Promi-Spross wurde von dem Streaming-Riesen zu den Dreharbeiten der Dokuserie "Unser Planet" geschickt. Er reiste in ein Naturschutzgebiet in Kenia, wie die britische Zeitung Mail on Sunday berichtete. Brooklyn drehe dort den Angaben zufolge Making-of-Szenen für die fünfte Folge "Wüsten und Grasland". Selbst für ihn war das offenbar noch ein ganz außergewöhnliches Erlebnis. "Er kann es nicht fassen, dass er eine solche Chance bekommen hat", hieß es aus seinem Umfeld.

Brooklyn verdankt das Jobangebot offenbar seiner großen Follower-Schar bei Instagram und Twitter. Tierfilmer David hoffe laut der britischen Zeitung, dass der 20-Jährige mehr junge Menschen für den Naturschutz begeistern könne. Da war es Ehrensache, dass Brooklyn nebst Vater David die Premiere von "Unser Planet" besuchte. Dabei traf er gleich noch auf andere Berühmtheiten: Prinz William (36) und Prinz Charles (70) waren mit von der Partie.

