Vanessa Mai (26) liebt ihren Körper! Noch vor wenigen Tagen zeigte sich die Musikerin mit feuerrotem Kopf und Schweißperlen auf der Stirn im Fitnessstudio. Im Fokus ihres Work-outs stand ihr stahlhartes Sixpack, denn Vanessa möchte für ihre Konzerte in Top-Form sein. Aber auch in den sozialen Medien präsentiert sich die 26-Jährige immer wieder in knappen Outfits – und ist stolz auf ihren Body, so wie er ist: Die Sängerin ruft dazu auf, sich niemals für den eigenen Körper zu schämen!

"Ich fühle mich wohl mit meinem 'Flachland', meiner 'Männerbrust', meinem 'Ast vor den Hütten'. Und dieses Glück sollte jeder von uns finden", schreibt Vanessa auf ihrer Instagram-Seite. Man solle sich in seiner Haut wohlfühlen – und vor allem solle man sich von niemandem einreden lassen, dass es dafür keinen Grund gebe. "Lasst euch von Niemandem einen Makel einreden", kommentiert sie weiter und zeigt sich dabei in einem knappen Oberteil.

Ihre zahlreichen Follower sind total begeistert von dem Post und teilen Vanessas positive Einstellung. "Das ist so wahr – danke dafür. Ich hoffe, du kannst vielen Frauen und Mädchen damit helfen sich so zu mögen", kommentiert ein User. Ein weiterer Fan schreibt: "Es ist nicht wichtig, wie viel eine Frau oder Mann von etwas hat. Jeder ist einzigartig, egal wie er aussieht."

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Musikerin

Getty Images Vanessa Mai in Köln

Getty Images Vanessa Mai im August 2018

