Wow, was für ein Hammer-Body! Vanessa Mai (26) ist derzeit in Topform – und zeigt das auch gerne. Ob während ihrer Konzerte in knappen Outfits oder auch privat in sexy Bademode. Dass ihre knackige Figur das Resultat eines knallharten Work-outs ist, bewies die Sängerin jetzt in den sozialen Medien. Ein Video aus dem Fitnessstudio zeigt: Die Beauty trainiert bis zur Erschöpfung.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Musikerin ein Foto von ihrem durchtrainierten Körper. Im Fokus steht ihr stahlhartes Sixpack – und das kommt nicht von ungefähr, wie die 26-Jährige ihren Fans in einem Clip offenbarte. In dem Video zeigt sich nach dem Sport mit ihrem Personal Trainer Vanessa mit hochrotem Kopf und Schweißperlen auf der Stirn. "Ich weiß nicht, wie die Leute das machen, die mega-nice beim Trainieren aussehen. Die Realität sieht anders aus", erklärte sie.

Für diesen schonungslos ehrlichen Einblick in ihren Trainings-Alltag erntete die "Wolke 7"-Interpretin viel Zuspruch und Bewunderung von ihrer Community. So kommentierte ein User: "Was für ein Wahnsinns-Körper. Du zeigst wenigstens die Realität, wie man wirklich nach dem Sport aussieht."

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagersängerin

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Musikerin

THÜRINGEN PRESS Vanessa Mai 2018 in Berlin

