Mike Singer (19) ist ein waschechter Familienmensch! Die Karriere des Popstars könnte derzeit wohl kaum besser laufen. Ständig ist der Teenieschwarm auf Achse und gibt Konzerte. Doch obwohl der Sänger finanziell unabhängig sein dürfte und Anfang des Jahres bereits 19 Jahre alt geworden ist, spielt er nicht mit dem Gedanken, sich eine eigene Bude zuzulegen – ganz im Gegenteil: Mike genießt es total, noch bei seinen Eltern zu leben!

"Ich freue mich immer sehr auf mein Bett, meine Familie und Mamas Essen. Wenn ich zu Hause bin, schlafe ich richtig gut", offenbart der "Bon Voyage"-Interpret jetzt Bravo. Er habe zwar schon übers Ausziehen nachgedacht, die Idee aber stets wieder verworfen: "Ich bin so viel unterwegs. [...] Zu Hause zu sein ist für mich wie Urlaub geworden", verrät der Songwriter.

"Irgendwann möchte ich natürlich ausziehen", stellt Mike klar. "Aber das hat noch Zeit – in den nächsten paar Jahren vielleicht", überlegt der Blondschopf. Hättet ihr gedacht, dass er noch in seinem Elternhaus wohnt? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / mikesinger Musiker Mike Singer, Februar 2019

