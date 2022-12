Mike Singer verrät: Deshalb ist er mit Sophie so glücklich!

Mike Singer (22) scheint mit Sophie Lilian Marstatt wirklich das große Los gezogen zu haben! Nach monatelangen Liebesgerüchten bestätigten der Musiker und die Influencerin im August 2021, dass sie ein Paar sind. Regelmäßig beweisen sie seitdem mit süßen Pärchen-Pics im Netz, wie verliebt sie ineinander sind. Doch was schätzt Mike eigentlich am meisten an Sophie? Das verriet er nun im Gespräch mit Promiflash.

"Sophie ist ein Mensch, der echt zu jedem gut ist, zu jedem respektvoll ist. Mir gegenüber ist sie halt wirklich die tollste Frau", schwärmte der 22-Jährige im Interview mit Promiflash von seiner Freundin. Sophie kümmere sich immer gut um ihn und habe auch Verständnis dafür, dass Mike wegen seiner Musikkarriere beruflich viel unterwegs sei. "Was mich auch total glücklich macht, ist, wenn sie bei meiner Familie ist, wenn ich nicht da bin. Die treffen sich alle paar Tage, gehen gemeinsam was essen, unternehmen was", führte er weiter aus.

Dass Sophie wirklich immer für ihren Schatz da ist, hatte sie erst im vergangenen Mai bewiesen, als in ihrem gemeinsamen Zuhause eingebrochen wurde. Im Netz hatte Mike seiner Community damals mitgeteilt, wie dankbar er für die Unterstützung seiner Partnerin sei. "Gemeinsam durch Höhen und Tiefen", hatte er zu ein paar Turtel-Pics der beiden geschrieben.

Mike Singer, Musiker

Mike Singer und seine Freundin Sophie Marstatt

Sophie Lilian Marstatt, Influencerin

