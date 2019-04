Kinder sind für ihre Eltern ein großer Schatz – gerade deswegen neigen mache Mütter und Väter dazu, ihre lieben Kleinen übermäßig zu verwöhnen. Auch Keeping up with the Kardashians-Star Kourtney Kardashian (39) liebt ihre Tochter Penelope offenbar über alles – und hat bekanntermaßen ein ausgeprägtes Faible für teure Designermode. Zusammen ergibt das: eine Sechsjährige, die über 400 US-Dollar teure Schuhe in der Schule trägt.

Auf ihrem Instagram-Account postete Kim Kardashian (38) ein Foto, das sie mit ihrer Schwester Kourtney sowie ihrer Tochter North West (5) und der kleinen Penelope zeigt. Dazu schrieb sie: "Frühlingsferien sind jetzt vorbei." Die beiden Cousinen hatten offenbar ihren ersten Schultag nach den Ferien in den USA. Während die meisten Fans begeistert auf das Foto reagierten, schrieb ein Follower: "Die Tatsache, dass Penelope Gucci-Loafer zur Schule trägt hat mich erschüttert." Denn selbst viele Erwachsene können sich diese Art von Schuh nicht leisten – sie kosten immerhin satte 435 US-Dollar.

Die fünfjährige North kam dafür etwas lässiger daher: Sie trug zu ihrer weißen Strumpfhose weiße Sneaker und sah damit nicht weniger cool aus. Wo genau die beiden Cousinen zur Schule gehen, ist allerdings unbekannt – bisher ist es ihren Eltern gelungen, das geheim zu halten.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, North West, Kourtney Kardashian und Penelope Disick

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope Disick

Anzeige

Instagram / kimkardashian Penelope Disick und North West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de