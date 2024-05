"Bester Geburtstag": Scott Disick feiert 41. mit seinen Kids

Scott Disick (41) hat Geburtstag – und den genießt er mit seinen zwei Kindern Penelope Disick (11) und Reign Disick (9)! Auf Instagram teilt der Ex von Kourtney Kardashian (45) einen niedlichen Schnappschuss der beiden Schüler, die Partyhüte tragen und in die Kamera strahlen. Im Hintergrund ist ein silberner Ballonschriftzug zu sehen mit den Worten "Happy Birthday". Zudem liegen ein paar Geschenke auf dem Boden. Ob die Geschwister ihren Papa etwa überrascht haben? "Ist Liebe nicht großartig? Ich liebe euch! Bester Geburtstag, den sich ein Vater wünschen kann!", kommentiert der Dreifachvater das Foto.

Auch die Fans des 41-Jährigen feiern seinen Ehrentag mit ihm: Sie senden dem Unternehmer Gratulationen und liebevolle Worte. "Herzlichen Glückwunsch an den tollsten und hübschesten Dad", kommentiert beispielsweise ein Nutzer der Social-Media-Plattform und ein weiterer schwärmt unter anderem: "Scott, du bist ein verdammt großartiger Vater! Vergiss das niemals."

Zuletzt machte der The Kardashians-Star mit eher beunruhigenden Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Er gestand, Ozempic benutzt zu haben, um an Gewicht zu verlieren. Dies beunruhigte nicht nur Scotts Bewunderer, sondern auch die Mutter seiner drei Kinder. "Kourtney hat sich Sorgen um ihn gemacht. Sie möchte Scott so gesund wie möglich sehen. Ihre Kinder brauchen einen Vater", verriet ein Insider gegenüber OK! Magazin.

Instagram / letthelordbewithyou Reign Disick und Penelope Disick, Mai 2024

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, 2015

