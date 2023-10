Scott Disicks Tochter hat keine Lust auf Teenie-Stiefmutter!

Scott Disick (40) hat klare Dating-Vorschriften! Das Liebesleben des Unternehmers glich in den vergangenen Jahren einer echten Achterbahnfahrt. Nach der Trennung von Kourtney Kardashian (44) war er mit mehreren Frauen zusammen – unter anderem traf der TV-Star das Model Sofia Richie (25) und Promitochter Amelia Gray Hamlin (22). Was diese Damen gemeinsam hatten: Sie waren deutlich jünger als Scott. Und so eine Stiefmutter möchte seine Tochter Penelope nun nicht mehr!

In einer neuen Folge der Serie The Kardashians äußert die Elfjährige ihre Meinung über eine neue Partnerin ihres Vaters. Auf die Frage, wie die Freundin ihres Papas sein solle, erklärt Penelope: "Älter!" Im weiteren Verlauf wendet sie sich direkt an Scott und macht klar: "Du bist 40. Du wirst doch nicht mit einer 19-Jährigen ausgehen!" Allgemein wünsche sie sich aber eine neue Frau an der Seite des New Yorkers: "Ich möchte, dass er eine Freundin hat!"

Wenn es nach Penelopes Oma Kris Jenner (67) geht, hat Scott bereits einen heimlichen Schwarm – denn die Momagerin denkt, er habe eine Vorliebe für ihre eigene Tochter Khloé Kardashian (39). "Ich glaube, Scott ist in Khloé verknallt", vermutet sie selbst in der Show.

Getty Images Scott Disick, TV-Persönlichkeit

Instagram / letthelordbewithyou Reality-TV-Star Scott Disick mit seiner Tochter Penelope

Getty Images Scott Disick und Khloé Kardashian im April 2015

