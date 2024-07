Kourtney Kardashian schmeißt für ihre Tochter Strandparty!

Vor wenigen Tagen feierte Kourtney Kardashians (45) Tochter Penelope Disick (12) ihren Geburtstag. Zu Ehren ihres Nachwuchses organisierte die The Kardashians-Protagonistin eine extravagante Geburtstagsparty am Strand. Auf Instagram teilt Kourtney nun einige Fotos von dem Trip. Unter anderem postet sie ein Bild, auf dem sie lächelnd, umringt von Essen, auf einem Strandtuch im Sand sitzt. "Neun Mädchen (und ein Baby), zwei Mütter [...], drei Tage lässige, perfekt verlangsamte Strandtage, um meine kleine Dame zu feiern. Zehenringe, Klangbäder, Nachtschwimmen, Bikini-Boxen bemalen, gefrorene Bananen, Mamma Mia und viel Frank Ocean für immer", schreibt Kourtney unter ihrem Post. Es scheint so, als habe bei der Partytruppe einiges auf dem Plan gestanden.

Zusätzlich teilt Kourtney einen kurzen Clip, der einige Einblicke von ihrem Ausflug gewährt. Unter anderem zeigt das Video, wie die Mädelsgruppe glücklich im Meer planscht oder aufgeregt durch den Ort läuft. Außerdem gewährt Kourtney noch einen Blick auf die leckere Geburtstagstorte. Die Fans zeigen sich von der Party begeistert. "Ich will auch so eine Geburtstagsparty! Alles Gute zum Geburtstag, Penelope", kommentiert zum Beispiel ein Follower. "Schön, dass du deiner Tochter so etwas ermöglichst. Du bist echt eine tolle Mutter", lobt ein weiterer User.

Kourtney hat insgesamt vier leibliche Kinder. Im Dezember 2009 hatten sie und ihr damaliger Partner Scott Disick (41) ihren Sohn Mason (14) auf der Welt begrüßen dürfen. Drei Jahre später war Penelope gefolgt. 2015 hatte Reign (9) das Licht der Welt erblickt. Kurz darauf hatten sich Kourtney und Scott getrennt. Mit ihrem derzeitigen Ehemann Travis Barker (48) bekam die Unternehmerin im vergangenen November einen Sohn namens Rocky.

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick und ihre Mutter Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrem Sohn

