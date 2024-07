Scott Disick feiert den Geburtstag seiner Tochter Penelope!

Der Reality-TV-Star Scott Disick (41) hatte Grund zum Feiern: Seine Tochter Penelope Disick wurde zwölf Jahre alt. Diesen Anlass nutzte er, um am Montag auf seinem offiziellen Instagram-Kanal einen süßen Geburtstagspost für sie zu verfassen. So teilte der 41-Jährige ein Foto, auf dem er das Geburtstagskind auf den Armen trägt. Unter dem Bild folgten dann die süßen Wünsche für seinen Liebling: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein kleines Mädchen, das gar nicht mehr so klein ist. Worte können niemals beschreiben, wie viel du mir bedeutest."

Der stolze Papa lud zudem ein gemeinsames Selfie mit Penelope (12) in seiner Instagram-Story hoch. Dazu schrieb er: "Herzlichen Glückwunsch, mein Turteltäubchen". Neben zahlreichen Gratulationen aus der berühmten Familie ihrer Mama, Kourtney Kardashian (45), durfte sich Penelope auch über herzerwärmende Worte der Fans freuen. So kommentierten einige von Scotts 29,2 Millionen Followern unter dem Beitrag zum Beispiel "Die Beziehung zwischen euch beiden ist einfach das Süßeste überhaupt!", "Alles Gute! Du hast den besten Papa der Welt" oder "Penelope wächst einfach viel zu schnell!" Scott und seine ehemalige Partnerin Kourtney haben noch weitere gemeinsame Kinder. So bekamen sie in der Vergangenheit auch ihre beiden Söhne Mason Disick (14) und Reign Disick (9).

Neben einigen familiären Verpflichtungen hatte der Unternehmer in letzter Zeit mit seinem Gewicht zu kämpfen. Nach einer beträchtlichen Gewichtszunahme wollte er vor einigen Monaten wieder abnehmen. Sein rasanter Gewichtsverlust schockte daraufhin die Öffentlichkeit. Mittlerweile scheint er jedoch gesund und glücklich zu sein, wie er zuletzt mit einem idyllischen Schnappschuss auf Social Media zeigte.

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, 2015

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick 2024

