Neue Frau? Scott Disick geht mit Kids und Unbekannter aus!

Scott Disick (40) passt auf die Kids auf – und hat womöglich gleichzeitig ein Date! Der Unternehmer führte jahrelang eine On-off-Beziehung mit Kourtney Kardashian (44). Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Vor wenigen Tagen ist die TV-Persönlichkeit ein weiteres Mal Mutter geworden und durfte gemeinsam mit ihrem Mann Travis Barker (48) den kleinen Rocky Thriteen auf der Welt willkommen heißen. Scott sorgt sich nach der Geburt um ihre anderen Kids und machte mit ihnen einen Restaurantausflug. Kombinierte er die Familienzeit etwa mit einem Date?

Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 40-Jährigen mit seinen Kindern Penelope (11), Mason (13) und Reign (8) vor dem berühmten Lokal Nobu in Malibu. Außerdem begleitete sie offenbar eine Dame, die Scotts Ex Kourtney zum Verwechseln ähnlich sieht. In welchem Verhältnis sie zu der Familie steht, ist unklar.

Scott soll sich sehr über Kourtneys Baby freuen. "Er unterstützt sie so gut wie möglich, aber versucht auch, sich um sich selbst zu kümmern", hatte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight preisgegeben. Er empfinde immer noch Liebe für Kourtney, aber wolle weiterziehen und sich auf sein eigenes Leben konzentrieren.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disicks Kinder Mason und Penelope

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope und ihrem Sohn Reign im April 2023

Getty Images Scott Disick, 2019

