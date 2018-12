Ihre Kinder werden zusammen groß! Die Schwestern Kourtney (39) und Kim Kardashian (38) haben in Bezug auf ihre Baby-Planung perfektes Timing bewiesen: Zwischen ihren Töchtern Penelope Disick (6) und North West (5) liegt nur ein Jahr Altersunterschied. Doch die beiden Cousinen wachsen nicht nur zusammen auf, sondern sind auch beste Freundinnen – das bewies Norths Mami Kim erneut mit einem aktuellen Schnappschuss im Netz!

"Ich bin so dankbar dafür, dass unsere Babys BFFs sind", schrieb die Frau von Kanye West (41) zu einem Foto auf ihrem Instagram-Account, auf dem Penelope und North Wange an Wange in die Kamera blicken – das Töchterlein von Kourtney hat außerdem fest den Arm um ihre jüngere Cousine gelegt. Abgesehen von dem innigen Verhältnis, das zwischen den beiden Mädchen herrscht, fällt noch eine Sache auf: Der Kardashian-Nachwuchs ist bereits ganz schön groß geworden. Nori trägt sogar bereits Lidschatten im Gesicht!

Im Laufe der vergangenen Jahre entstanden zahlreiche süße Pics vom Dream-Team Penelope und North: Ob als Babys, auf dem Weg zu ihrer ersten Ballett-Stunde oder gemeinsam auf einer Prinzessinnen-Party – es gibt kaum ein spaßiges Erlebnis, das die beiden Cousinchen nicht miteinander teilen! Ist das aktuelle Pic der beiden euer Favorit? Stimmt ab!

Jul/X17online.com / ActionPress Kim Kardashian verlässt mit Kourtney und den Töchtern North und Penelope ein Restaurant in L.A.

Instagram / letthelordbewithyou North West und Penelope Disick auf Bali 2018

Instagram / kimkardashian North West und Penelope Disick bei ihrer Einhorn-Geburtstagsparty

Snapchat / kimkardashian North West und Penelope Disick

Juliano/X17online.com North West, Kourtney Kardashian und Penelope Disick nach der Kinder-Fashion-Show



