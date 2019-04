Das steckt hinter Anastasiya Avilovas Hammer-Body! Aktuell ist die Beauty in dem neuen Reality-Format Temptation Island zu sehen. Dort versucht sie, die vergebenen Männer mithilfe ihres Aussehens und offensiven Flirt-Taktiken zu bezirzen – und das mit Erfolg. Vor allem bei Salvatore Vassallo kommt das Model mit seinen Traummaßen offenbar super an. Doch was ist eigentlich das Geheimnis hinter Anastasiyas schlanker Figur?

In ihrer Instagram-Story beantwortet die Catch the Millionaire-Siegerin von 2013 jetzt die Fan-Frage, wie sie zur ihrem Traumkörper kommt. "Also, schlank bin ich dank Genetik", verrät das Playmate – doch das sei noch nicht alles: "Sport mache ich aber auch", stellt die zierliche 30-Jährige klar.

Gleich zu Beginn der Show hatte der "Temptation Island"-Teilnehmer Salvatore ein Auge auf die heiße Single-Lady geworfen. In der vergangenen Folge ging es dann auch mächtig zwischen den beiden zur Sache: Offenbar knutschten sie an einem lauschigen Plätzchen rum, das nicht von den Kameras erfasst wurde – und das, obwohl der Party-Hengst schon seit gut einem Jahr mit seiner Freundin Christina Dimitriou zusammen ist!

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

Instagram / nasia_a "Temptation Island"-Verführerin Anastasiya Avilova

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Model

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Model

