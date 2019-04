Kommt Salvatore Vassallo bei Temptation Island kurz vor dem Finale endlich zum Zug? Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass der flirtwillige Kuppelshow-Kandidat ein Auge auf die hübsche Anastasiya Avilova (30) geworfen hat – und das, obwohl er doch eigentlich seit fast einem Jahr mit seiner Freundin Christina Dimitriou zusammen ist. Christina hört jetzt wohl mal besser weg, denn verdächtige Schmatzgeräusche lassen vermuten, dass ihr Partner und Anastasiya tatsächlich auf Tuchfühlung gehen!

Schon zu Beginn der Show hatte Salva die Insel genauer unter die Lupe genommen und abgecheckt, in welche Ecken die Kameras nicht kommen. "Da, wo der tote Winkel ist, begrüßt man sich und verabschiedet sich", hatte er damals festgehalten – und dieses Mantra setzt er jetzt offenbar wirklich um. Am letzten Abend vor dem großen Showdown chillen er und Anastasiya zusammen auf der Terrasse. Während Salva ihr ein Glas Champagner eingießt, sagt er: "Egal, letzter Abend, wir sehen uns dann nicht mehr, scheiß auf alles, man." Kurz darauf machen sich die zwei auf den Weg – und zwar in den zuvor entdeckten toten Winkel. Die Kameras kann das Duo also austricksen, die Mikros funktionieren im Liebestaumel allerdings bestens! Verdächtige Schmatzgeräusche lassen vermuten, dass sie sich mit einem leidenschaftlichen Kuss verabschieden...

Dass Anastasiya vor einem Flirt nicht zurückschreckt, hatte sie bereits vor TV-Ausstrahlung im Bild-Interview ausgeplaudert: "Mein Plan war, zu verführen. Da gibt es nicht das komplette Programm. Aber, wenn es knistert, denkt man nicht mehr mit dem Kopf." Ob da wohl wirklich etwas ging? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Model

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

TVNOW Anastasiya und Salvatore bei "Temptation Island"

