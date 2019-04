Werden die Leser vom After Passion-Film enttäuscht sein? Es ist ein altbekanntes Problem bei Romanadaptionen: Die Fans eines ursprünglichen Werkes sind häufig unzufrieden mit der dazugehörigen Verfilmung, weil die Story abgeändert wurde! Auch der erste Teil der supererfolgreichen Erotik-Romanreihe "After" von Autorin Anna Todd (30) kommt nun am 11. April auf die Großleinwand – wie viel aus der Buchvorlage steckt im Endeffekt in dem Kino-Streifen?

Achtung, Spoiler!

Eingefleischte Fans kommen in "After Passion" definitiv auf ihre Kosten: Die Beschreibung des Badboys Hardin Scott aus dem Buch trifft perfekt auf den Hauptdarsteller Hero Fiennes-Tiffin (21) zu – Beauty Josephine Langford (21) ist in ihrem gesamten Erscheinungsbild ebenfalls die optimale Besetzung für die schüchterne Tessa Young. Die Chemie zwischen ihren Charakteren bringen die Schauspieler ebenso authentisch rüber! Jedoch fällt ein Kernpunkt des Buches – die superheißen und detailreichen Sexszenen – im Film deutlich zurückhaltender aus: So sieht man nur wenig nackte Haut in den ursprünglich mega-erotischen Liebesparts. Auch einige Charaktereigenschaften der Protagonisten, wie beispielsweise Hardins superfiese Art gegenüber der naiven Studentin, wurden deutlich abgeschwächt.

Im Promiflash-Interview im vergangenen Oktober stellte "After Passion"-Autorin und Produzentin Anna bereits klar, dass man es nie allen recht machen kann: “Ich denke, bei jeder Buchverfilmung gibt es Menschen, die enttäuscht sind", erklärte die Schriftstellerin. "Aber wenn die Fans mit der Einstellung ins Kino gehen, dass sie gleich eine neue Version der Story sehen werden, die sie so schätzen, werden sie den Film lieben", versprach die 30-Jährige.

Getty Images Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin in Madrid

Anzeige

Getty Images Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin und Anna Todd

Anzeige

Getty Images Anna Todd, Autorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de