Die vergangenen Monate waren für Daniela Büchner (41) alles andere als leicht. Im November 2018 musste sie den Tod ihres geliebten Mannes Jens (✝49) verkraften. Der Goodbye Deutschland-Kult-Auswanderer starb an Lungenkrebs und ließ Danni mit den fünf leiblichen Kids und drei Stiefkindern in tiefer Trauer zurück. Doch jetzt präsentierte sich die Witwe erstmals wieder auf dem roten Teppich und strahlte regelrecht!

Bei der Premiere des Musicals "The Band" posierte Daniela am Donnerstag gemeinsam mit ihrer Tochter auf dem Red Carpet in Berlin. Dabei wirkte die Brünette gelöst und zeigte ihr schönstes Lächeln. Gegenüber Promiflash verriet Daniela, dass sie und Jada vor ihrem ersten öffentlichen Auftritt ziemlich aufgeregt waren. Der Teenager wollte seiner Mutter aber unbedingt den Rücken stärken – und beim Blick auf die Fotos zeigt sich: Das tat sie auch!

Dieser Ausflug war sowohl für den Teenager als auch für die 41-Jährige nach dem Verlust ihres geliebten Familienmitglieds wieder ein kleiner Schritt Richtung Normalität. Denkt ihr, dass Daniela sich jetzt wieder öfter in der Öffentlichkeit zeigen wird? Stimmt in der Umfrage ab!

Chris Emil Janßen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018

Anzeige

Promiflash Daniela Büchner mit ihrer Tochter Jada auf dem roten Teppich

Anzeige

Promiflash Daniela Büchner und ihre Tochter Jada in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de