Fernanda Brandao (35) schwebt derzeit auf Wolke sieben! Die Sängerin ist seit drei Monaten vergeben und teilte bereits zum diesjährigen Valentinstag einen süßen Urlaubs-Schnappschuss. Darauf schmust die Brasilianerin mit einem Unbekannten, dessen Gesicht nicht zu erkennen ist. Fernanda selbst grinst verliebt in die Kamera. Jetzt sprach das schöne TV-Gesicht in einem Interview über den neuen Mann an ihrer Seite, der sie so zum Strahlen bringt – und mit dem sie sogar schon zusammengezogen ist!

Das Glück steht Fernanda wirklich ins Gesicht geschrieben. "Wir leben zusammen und ich bin sehr glücklich. Die Liebe öffnet mein Herz und ich lasse mich darauf ein", offenbarte die Beauty im Bild-Gespräch. Besonders freue sich die 35-Jährige darüber, dass er verstehe, wie ihr Job funktioniere und sie bei all ihren Projekten unterstütze. Außerdem könne sie sich bei ihrem Schatz einfach fallen lassen. "Bei meinem Freund muss ich nicht perfekt sein. Privat bin ich ganz weit weg von schönen Kleidern, laufe auch gerne mal in Jogginghose herum", erzählte die Fitness-Expertin lachend.

Wann präsentiert die lebensfrohe Fernanda ihren Partner der Öffentlichkeit? "Irgendwann wird es so weit sein. Es ist ein Wachstumsprozess. Wir gehen das ganz langsam und entspannt an. Durch ihn habe ich gelernt, gelassener zu sein", berichtete sie.

ActionPress Fernanda Brandao im März 2017 in Berlin

Getty Images Fernanda Brandao in Hamburg 2014

Getty Images Fernanda Brandao beim deutsche Sportjournalistenpreis

