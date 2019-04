Am kommenden Sonntag treffen in Duisburg zwei prominente Teams aus in Deutschland sowie in der Türkei bekannten Promis aus Sport und Fernsehen aufeinander, um für einen guten Zweck das Runde ins Eckige zu befördern. Der Erlös aller Einnahmen geht dabei an die Welthungerhilfe. Mit dabei sind unter anderem Ur-Bachelor Paul Janke (37), DSDS-Juror Pietro Lombardi (26), Moderator Florian Ambrosius (43) oder auch Dschungelcamp-Teilnehmer Domenico De Cicco (36). Gegenüber Promiflash verriet Domenico, warum ihm die Teilnahme so wichtig sei!

Domenico steht am Sonntag auf dem Platz des FSV Duisburg für das deutsche Team auf dem Rasen. Im Promiflash-Interview erklärte er, warum er sich auf das Benefiz-Match so freue: "Ich möchte einfach ein Zeichen setzen. Für mich ist es wichtig, dass jeder das Glück hat, was zu haben. Wir haben alles. Viele Menschen haben alles und vergessen, was wirklich wichtig ist." Deswegen unterstütze er die Welthungerhilfe, um so Menschen in Not ein bisschen Essen geben zu können, erklärte er begeistert. Vor dem Anpfiff um 14:14 Uhr stehen die VIPs noch für Fotos und Autogramme bereit.

In seinem Team werden neben Paul und Pietro auch frühere Bundesligagrößen wie Ivan Klasnic, Dariusz Wosz oder Thomas Kastenmaier sein. Auch drei Damen wagen sich für die deutsche Mannschaft auf den Rasen: WDR-Moderatorin Shary Reeves (43) und die beiden ehemaligen Nationalspielerinnen Sonja Fuss und Linda Bresonik. Auf gegenerischer Seite geht ein Mix türkischer Fußballstars an den Start. Mit dabei sind Yildiray Bastürk, Oguz Cetin, Ahmet Dursun, Tolunay Kafkas, Alpay Özalan, Hakan Uysal, Sinan Kologlu oder auch Bilgin Defterli.

