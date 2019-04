War es DSDS-Sternchen Alicia-Awa Beissert etwa unangenehm, mit der berühmten Stripper-Gruppe SixxPaxx in der Castingshow aufzutreten? In der zweiten Mottoshow performte die 21-Jährige zusammen mit der durchtrainierten Kombo den The Weather Girls-Hit "It's Raining Men" und kam damit sogar eine Runde weiter. Nach dem Auftritt trat sie während eines Interviews aber in ein ordentliches Fettnäpfchen: Von Vocal-Coach Juliette Schoppmann (39) auf den Geruch der Boys angesprochen, antwortete Alicia: "Sie rochen nach Schweiß. Aber ich liebe Düfte. Ich habe mich so von den Blicken ablenken lassen, dass die Nase zu war. Aber es roch auf jeden Fall angenehm auf der Bühne." Promiflash hat bei den SixxPaxx nachgefragt, wie dieser kleine Fauxpas bei ihnen ankam!

SixxPaxx-Chef David Farrell stellte im Gespräch mit Promiflash direkt klar, dass seine Kollegen vor Shows immer penibel auf ihre Körperhygiene achten: "Ich kann versichern, wir haben natürlich nicht nach Schweiß gerochen. Wir sind Profis, wir wissen, dass wir vor jedem Auftritt unter die Dusche springen. Und auch wenn es ein sehr sehr langer Tag war, kontrollieren wir das vorher noch mal, benutzen Deo und Parfum." Der Manager der Jungs fügte aber noch hinzu, dass sich Alicia direkt nach dem Interview bewusst geworden sei, das es falsch rüberkommen könne. Sie habe es natürlich nicht so gemeint und sich direkt bei allen dafür entschuldigt.

Dennoch nehmen sie Alicia den kleinen verbalen Ausrutscher nicht übel. Die Nachwuchskünstlerin sei sicher sehr nervös gewesen und habe ihre Antwort einfach etwas ungünstig formuliert. Der SixxPaxx-Manager wünsche sich aber, dass die Kandidaten auf solche Situationen einfach besser vorbereitet werden: "Dafür sollte DSDS einen Mediencoach zur Seite stellen, denn in einem anderen Kontext über eine vielleicht viel prominentere Person, kann so etwas einen die Karriere kosten." Für das große Halbfinale wünschen sie der Studentin aber natürlich trotzdem alles Gute!

Instagram / davidfarellofficial David Farell, SixxPaxx-Mitglied

Getty Images Alicia-Awa Beissert, DSDS-Kandidatin 2019

Instagram / leon.rush.sixxpaxx Die Sixxpaxx im Sixxpaxx-Theater in Berlin

